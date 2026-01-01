Bugünkü BlockBuddies Fiyatı

Bugünkü BlockBuddies (BLBD) fiyatı $ 0,0001919 olup, son 24 saatte % 1.232,63 değişim gösterdi. Mevcut BLBD / USD dönüşüm oranı BLBD başına $ 0,0001919 şeklindedir.

BlockBuddies, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BLBD şeklindedir. Son 24 saat içinde BLBD, $ 0,0000144 (en düşük) ile $ 0,00034 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLBD, son bir saatte -%19,98 ve son 7 günde +%283,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 133,95 seviyesine ulaştı.

BlockBuddies (BLBD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 133,95$ 133,95 $ 133,95 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 191,90K$ 191,90K $ 191,90K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BlockBuddies piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 133,95. Dolaşımdaki BLBD arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 191,90K.