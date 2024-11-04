Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Blocery Fiyatı(BLY)
Bugün için Blocery (BLY) mevcut fiyatı 0.004794 USD ve mevcut piyasa değeri $ 4.42M USD. BLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Blocery Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.99K USD
- Gün içindeki Blocery fiyat değişimi -9.06%
- Dolaşımdaki arz: 922.07M USD.
MEXC'deki BLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Blocery fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00047761
|-9.06%
|30 Gün
|$ -0.000752
|-13.56%
|60 Gün
|$ +0.000584
|+13.87%
|90 Gün
|$ -0.000235
|-4.68%
En güncel Blocery fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
0.00%
-9.06%
-7.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Blocery, tarımsal gıdaların üretim, dolaşım, satış ve diğer bilgi ve süreçlerini blok zincirine kaydeder. Tüm bilgilerini değiştirmeyi ve ondan taklit etmeyi imkansız hale getirin. Merkezi olmayan hizmetler aracılığıyla verimli ve güvenilir bir ekosistem oluşturun. Tüketiciler, üretim aşamasında randevu alarak en güvenli ve kaliteli tarımsal gıdayı en uygun fiyata satın alabilirler. Üretici, sözleşmeyi sıkı bir şekilde yerine getirecek ve satıcıyla yapılan satışların istikrarı, tedarik ağının etkin yolu ile garanti altına alınabilir. Ek olarak, ekolojik bir ortam olarak Blocery belirteci "BLY", tarımsal ürün tedarik ağı platformundaki ekonomik faaliyetlerin rolünü güçlendirmek ve katılmak için teşvikler verir. BLY belirteçleri, katılımcıların veri sağlamaları için tazminat, veri kullanım fiyatı, anlaşmazlık tahkimi, Dapp kullanımı vb. olarak kullanılabilir. Blocery ekosisteminde uygulanan tüm sözleşmeler ve işlemler BLY belirteçleri kullanılarak uygulanabilir.
Blocery, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Blocery yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BLY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Blocery hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, Blocery satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Blocery, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BLY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Blocery fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
BLY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BLY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Blocery fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl Blocery satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Blocery Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
Blocery hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Unlock the full potential of crypto trading with MX Tokens on MEXC. Enjoy 50% off trading fees, daily airdrops, up to 70% referral commissions, and seamless small token conversion. Maximize your trading experience today!
MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!
Meme coins are once again back in the spotlight. What is the user sentiment? What meme coins should you buy? Where can you buy them? Find out now at MEXC.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 BLY = 0.004794 USD