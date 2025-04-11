Binance Coin Logosu

Binance Coin Fiyatı(BNB)

USD

Binance Coin (BNB) Canlı Fiyat Grafiği

$585.63
$585.63$585.63
+0.06%(1D)

BNB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Binance Coin (BNB) mevcut fiyatı 585.61 USD ve mevcut piyasa değeri $ 83.43B USD. BNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Binance Coin Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.53M USD
- Gün içindeki Binance Coin fiyat değişimi +0.06%
- Dolaşımdaki arz: 142.47M USD.

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BNB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binance Coin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.3512+0.06%
30 Gün$ +27.76+4.97%
60 Gün$ -26.55-4.34%
90 Gün$ -111.39-15.99%
Bugünkü Binance Coin Fiyatı Değişimi

Bugün, BNB, $ +0.3512 (+0.06%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Binance Coin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +27.76 (+4.97%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Binance Coin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BNB değişimi $ -26.55 (-4.34%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Binance Coin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -111.39 (-15.99%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BNB Fiyat Bilgisi

En güncel Binance Coin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 569.61
$ 569.61$ 569.61

$ 585.99
$ 585.99$ 585.99

$ 793.7
$ 793.7$ 793.7

+0.03%

+0.06%

-1.28%

BNB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 83.43B
$ 83.43B$ 83.43B

$ 6.53M
$ 6.53M$ 6.53M

142.47M
142.47M 142.47M

Binance Coin (BNB) Nedir?

Binance, ICO'dan, sembol olarak BNB'yi kullandığı Binance Coin adlı kendi parasını çıkardı. BNB, Binance zincirinde yerel olarak çalışır. Coin toplam 200 milyon arza sahiptir. Her üç ayda bir, tüm BNB'nin %50'sini yok edene kadar kriptodan kriptoya platformumuzdaki işlem hacmine dayalı olarak BNB'yi yok edeceğiz. Tüm işlemler blok zincirinde gerçekleşecektir. Sonuçta, 100 milyon BNB'yi yok edeceğiz ve geriye 100 milyon BNB bırakacağız. BNB coin'in kendisi, esasen Binance Ekosistemine güç sağlayan temel gaz olmak üzere, birden fazla kullanım biçimine sahiptir. Mevcut en belirgin kullanım örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır: Borsada işlem ücretlerini ödemek, işlemlerde %50 indirimden faydalanmak (ilk yıl boyunca) olarak sıralanabilir. Crypto.com, MCO Visa Card ve mobil uygulamasını içeren platformuna, Binance'in BNB tokeni desteğini ekledi.

Binance Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Binance Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BNB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Binance Coin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Binance Coin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Binance Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Binance Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Binance Coin Fiyat Geçmişi

BNB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Binance Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Binance Coin (BNB) Satın Alma

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BNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNB / VND
15,015,626.01
1 BNB / AUD
A$936.976
1 BNB / GBP
445.0636
1 BNB / EUR
515.3368
1 BNB / USD
$585.61
1 BNB / MYR
RM2,588.3962
1 BNB / TRY
22,288.3166
1 BNB / JPY
¥84,269.279
1 BNB / RUB
48,834.0179
1 BNB / INR
50,444.4454
1 BNB / IDR
Rp9,925,591.7315
1 BNB / KRW
831,829.7245
1 BNB / PHP
33,373.9139
1 BNB / EGP
￡E.30,071.0735
1 BNB / BRL
R$3,431.6746
1 BNB / CAD
C$813.9979
1 BNB / BDT
71,169.1833
1 BNB / NGN
935,476.8384
1 BNB / UAH
24,244.254
1 BNB / VES
Bs41,578.31
1 BNB / PKR
Rs164,216.7562
1 BNB / KZT
302,637.3919
1 BNB / THB
฿19,606.2228
1 BNB / TWD
NT$18,944.4835
1 BNB / AED
د.إ2,149.1887
1 BNB / CHF
Fr474.3441
1 BNB / HKD
HK$4,538.4775
1 BNB / MAD
.د.م5,446.173
1 BNB / MXN
$11,905.4513

Binance Coin Kaynağı

Binance Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Binance Coin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BNB
USD

1 BNB = 585.61 USD

Al-Sat

BNBUSDT
$585.61
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+2.47%

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