Bugünkü Ibiza Final Boss Fiyatı

Bugünkü Ibiza Final Boss (BOSS) fiyatı $ 0,0002056 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut BOSS / USD dönüşüm oranı BOSS başına $ 0,0002056 şeklindedir.

Ibiza Final Boss, şu anda piyasa değeri açısından $ 191,27K ile 2796. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 930,31M BOSS şeklindedir. Son 24 saat içinde BOSS, $ 0,000203 (en düşük) ile $ 0,0002081 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04818861394228114 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000144421986350166 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOSS, son bir saatte -%0,39 ve son 7 günde +%12,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,84K seviyesine ulaştı.

Ibiza Final Boss (BOSS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2796 Piyasa Değeri $ 191,27K$ 191,27K $ 191,27K Hacim (24 Sa) $ 53,84K$ 53,84K $ 53,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 191,29K$ 191,29K $ 191,29K Dolaşım Arzı 930,31M 930,31M 930,31M Maksimum Arz 930.382.708,578407 930.382.708,578407 930.382.708,578407 Toplam Arz 930.313.441,231983 930.313.441,231983 930.313.441,231983 Dolaşım Oranı %99,99 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ibiza Final Boss piyasa değeri $ 191,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,84K. Dolaşımdaki BOSS arzı 930,31M olup, toplam arzı 930313441.231983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 191,29K.