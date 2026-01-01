Bugünkü BRC20.COM Fiyatı

Bugünkü BRC20.COM (BRC20COM) fiyatı $ 0,006967 olup, son 24 saatte % 8,68 değişim gösterdi. Mevcut BRC20COM / USD dönüşüm oranı BRC20COM başına $ 0,006967 şeklindedir.

BRC20.COM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BRC20COM şeklindedir. Son 24 saat içinde BRC20COM, $ 0,006006 (en düşük) ile $ 0,007028 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRC20COM, son bir saatte -%0,36 ve son 7 günde +%9,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,02K seviyesine ulaştı.

BRC20.COM (BRC20COM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,02K$ 57,02K $ 57,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 146,31K$ 146,31K $ 146,31K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BRC20

Şu anki BRC20.COM piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,02K. Dolaşımdaki BRC20COM arzı -- olup, toplam arzı 21000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 146,31K.