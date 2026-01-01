Bugünkü Binance Super Cycle Fiyatı

Bugünkü Binance Super Cycle (BSC) fiyatı $ 0,0001345 olup, son 24 saatte % 2,53 değişim gösterdi. Mevcut BSC / USD dönüşüm oranı BSC başına $ 0,0001345 şeklindedir.

Binance Super Cycle, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BSC şeklindedir. Son 24 saat içinde BSC, $ 0,0001303 (en düşük) ile $ 0,000146 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSC, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde -%15,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,55K seviyesine ulaştı.

Binance Super Cycle (BSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,55K$ 57,55K $ 57,55K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

