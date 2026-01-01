Bugünkü Bucky Fiyatı

Bugünkü Bucky (BUCKY) fiyatı $ 0,00211 olup, son 24 saatte % 1,99 değişim gösterdi. Mevcut BUCKY / USD dönüşüm oranı BUCKY başına $ 0,00211 şeklindedir.

Bucky, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BUCKY şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCKY, $ 0,002032 (en düşük) ile $ 0,002313 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCKY, son bir saatte -%0,90 ve son 7 günde -%20,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,54K seviyesine ulaştı.

Bucky (BUCKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,54K$ 54,54K $ 54,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Bucky piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,54K. Dolaşımdaki BUCKY arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.