Bugünkü Burnr Fiyatı

Bugünkü Burnr (BURNR) fiyatı $ 0,00000003799 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut BURNR / USD dönüşüm oranı BURNR başına $ 0,00000003799 şeklindedir.

Burnr, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BURNR şeklindedir. Son 24 saat içinde BURNR, $ 0,00000003799 (en düşük) ile $ 0,000000038 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BURNR, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%123,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,72 seviyesine ulaştı.

Burnr (BURNR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,72$ 1,72 $ 1,72 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,80M$ 3,80M $ 3,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Burnr piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,72. Dolaşımdaki BURNR arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,80M.