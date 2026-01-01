Bugünkü Creditlink Fiyatı

Bugünkü Creditlink (CDL) fiyatı $ 0,02692 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut CDL / USD dönüşüm oranı CDL başına $ 0,02692 şeklindedir.

Creditlink, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CDL şeklindedir. Son 24 saat içinde CDL, $ 0,02676 (en düşük) ile $ 0,02781 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CDL, son bir saatte -%0,85 ve son 7 günde +%16,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,00K seviyesine ulaştı.

Creditlink (CDL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,00K$ 56,00K $ 56,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,92M$ 26,92M $ 26,92M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Creditlink piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,00K. Dolaşımdaki CDL arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,92M.