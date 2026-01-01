Bugünkü CeluvPlay Fiyatı

Bugünkü CeluvPlay (CELB) fiyatı $ 0,00001805 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut CELB / USD dönüşüm oranı CELB başına $ 0,00001805 şeklindedir.

CeluvPlay, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,31K ile 3546. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 238,75M CELB şeklindedir. Son 24 saat içinde CELB, $ 0,00001795 (en düşük) ile $ 0,00001815 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,013001119987893436 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000021261831625482 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CELB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%28,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 50,76K seviyesine ulaştı.

CeluvPlay (CELB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3546 Piyasa Değeri $ 4,31K$ 4,31K $ 4,31K Hacim (24 Sa) $ 50,76K$ 50,76K $ 50,76K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,25K$ 90,25K $ 90,25K Dolaşım Arzı 238,75M 238,75M 238,75M Maksimum Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Toplam Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Dolaşım Oranı %4,77 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki CeluvPlay piyasa değeri $ 4,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 50,76K. Dolaşımdaki CELB arzı 238,75M olup, toplam arzı 5000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,25K.