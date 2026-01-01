Bugünkü Cirrca Fiyatı

Bugünkü Cirrca (CIRRCA) fiyatı $ 0,00023 olup, son 24 saatte % 51,06 değişim gösterdi. Mevcut CIRRCA / USD dönüşüm oranı CIRRCA başına $ 0,00023 şeklindedir.

Cirrca, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CIRRCA şeklindedir. Son 24 saat içinde CIRRCA, $ 0,00021 (en düşük) ile $ 0,00047 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CIRRCA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%14,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 223,92 seviyesine ulaştı.

Cirrca (CIRRCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 223,92$ 223,92 $ 223,92 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,00K$ 23,00K $ 23,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Cirrca piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 223,92. Dolaşımdaki CIRRCA arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,00K.