Bugünkü DOLLO ALL IN Fiyatı

Bugünkü DOLLO ALL IN (DOLLO) fiyatı $ 0,0001355 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut DOLLO / USD dönüşüm oranı DOLLO başına $ 0,0001355 şeklindedir.

DOLLO ALL IN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DOLLO şeklindedir. Son 24 saat içinde DOLLO, $ 0,0001347 (en düşük) ile $ 0,0001433 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOLLO, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde -%29,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,05K seviyesine ulaştı.

DOLLO ALL IN (DOLLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,05K$ 54,05K $ 54,05K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki DOLLO ALL IN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,05K. Dolaşımdaki DOLLO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.