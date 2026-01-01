Bugünkü DREAMSOL Fiyatı

Bugünkü DREAMSOL (DREAMSX402) fiyatı $ 0,009031 olup, son 24 saatte % 8,72 değişim gösterdi. Mevcut DREAMSX402 / USD dönüşüm oranı DREAMSX402 başına $ 0,009031 şeklindedir.

DREAMSOL, şu anda piyasa değeri açısından -- ile 3636. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DREAMSX402 şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAMSX402, $ 0,00821 (en düşük) ile $ 0,009051 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04023179403234899 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000338121622246258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAMSX402, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde +%42,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,36K seviyesine ulaştı.

DREAMSOL (DREAMSX402) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3636 Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,36K$ 54,36K $ 54,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,30M$ 9,30M $ 9,30M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.030.073.680 1.030.073.680 1.030.073.680 Toplam Arz 1.030.073.680 1.030.073.680 1.030.073.680 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki DREAMSOL piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,36K. Dolaşımdaki DREAMSX402 arzı -- olup, toplam arzı 1030073680. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,30M.