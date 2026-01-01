Bugünkü DraperTV Fiyatı

Bugünkü DraperTV (DTV) fiyatı $ 0,0007328 olup, son 24 saatte % 31,56 değişim gösterdi. Mevcut DTV / USD dönüşüm oranı DTV başına $ 0,0007328 şeklindedir.

DraperTV, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4118. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DTV şeklindedir. Son 24 saat içinde DTV, $ 0,0005292 (en düşük) ile $ 0,0008089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01618711342442028 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000080537288575569 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DTV, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%9,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,59K seviyesine ulaştı.

DraperTV (DTV) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4118 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 56,59K$ 56,59K $ 56,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 732,80K$ 732,80K $ 732,80K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 999.996.483 999.996.483 999.996.483 Toplam Arz 999.996.483 999.996.483 999.996.483 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki DraperTV piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,59K. Dolaşımdaki DTV arzı 0,00 olup, toplam arzı 999996483. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 732,80K.