Bugünkü EtherFloki Fiyatı

Bugünkü EtherFloki (EFLOKI) fiyatı $ 0,0000001243 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut EFLOKI / USD dönüşüm oranı EFLOKI başına $ 0,0000001243 şeklindedir.

EtherFloki, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5639. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 EFLOKI şeklindedir. Son 24 saat içinde EFLOKI, $ 0,0000001232 (en düşük) ile $ 0,0000001243 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000016875718926705 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000105907258905 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EFLOKI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%5,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,44 seviyesine ulaştı.

EtherFloki (EFLOKI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5639 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 5,44$ 5,44 $ 5,44 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 124,30K$ 124,30K $ 124,30K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Toplam Arz 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki EtherFloki piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,44. Dolaşımdaki EFLOKI arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,30K.