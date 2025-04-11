Evrynet (EVRY) Nedir?

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Evrynet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Evrynet Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Evrynet, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EVRY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Evrynet fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Evrynet Fiyat Geçmişi

EVRY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EVRY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Evrynet fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Evrynet (EVRY) Satın Alma

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EVRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVRY / VND ₫ 40.666626 1 EVRY / AUD A$ 0.00252174 1 EVRY / GBP ￡ 0.00120536 1 EVRY / EUR € 0.00139568 1 EVRY / USD $ 0.001586 1 EVRY / MYR RM 0.00701012 1 EVRY / TRY ₺ 0.0603473 1 EVRY / JPY ¥ 0.22809852 1 EVRY / RUB ₽ 0.13201864 1 EVRY / INR ₹ 0.13661804 1 EVRY / IDR Rp 26.8813519 1 EVRY / KRW ₩ 2.24962998 1 EVRY / PHP ₱ 0.090402 1 EVRY / EGP ￡E. 0.08139352 1 EVRY / BRL R$ 0.00930982 1 EVRY / CAD C$ 0.00220454 1 EVRY / BDT ৳ 0.19274658 1 EVRY / NGN ₦ 2.53353984 1 EVRY / UAH ₴ 0.0656604 1 EVRY / VES Bs 0.112606 1 EVRY / PKR Rs 0.44474612 1 EVRY / KZT ₸ 0.81962894 1 EVRY / THB ฿ 0.053131 1 EVRY / TWD NT$ 0.05129124 1 EVRY / AED د.إ 0.00582062 1 EVRY / CHF Fr 0.00128466 1 EVRY / HKD HK$ 0.0122915 1 EVRY / MAD .د.م 0.0147498 1 EVRY / MXN $ 0.03224338

Evrynet Kaynağı

Evrynet hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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