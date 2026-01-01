Bugünkü EchoVerse Fiyatı

Bugünkü EchoVerse (EVSE) fiyatı $ 0,00000077 olup, son 24 saatte % 33,62 değişim gösterdi. Mevcut EVSE / USD dönüşüm oranı EVSE başına $ 0,00000077 şeklindedir.

EchoVerse, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- EVSE şeklindedir. Son 24 saat içinde EVSE, $ 0,00000057 (en düşük) ile $ 0,00000117 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EVSE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%175,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 26,08 seviyesine ulaştı.

EchoVerse (EVSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 26,08$ 26,08 $ 26,08 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,70K$ 7,70K $ 7,70K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki EchoVerse piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 26,08. Dolaşımdaki EVSE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,70K.