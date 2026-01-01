Bugünkü Exotic Markets Fiyatı

Bugünkü Exotic Markets (EXO) fiyatı $ 0,2992 olup, son 24 saatte % 0,53 değişim gösterdi. Mevcut EXO / USD dönüşüm oranı EXO başına $ 0,2992 şeklindedir.

Exotic Markets, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- EXO şeklindedir. Son 24 saat içinde EXO, $ 0,2984 (en düşük) ile $ 0,3087 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EXO, son bir saatte -%0,70 ve son 7 günde -%2,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,26K seviyesine ulaştı.

Exotic Markets (EXO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,26K$ 56,26K $ 56,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

