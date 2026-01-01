Bugünkü ArAIstotlebyVirtuals Fiyatı

Bugünkü ArAIstotlebyVirtuals (FACY) fiyatı $ 0,00941 olup, son 24 saatte % 20,19 değişim gösterdi. Mevcut FACY / USD dönüşüm oranı FACY başına $ 0,00941 şeklindedir.

ArAIstotlebyVirtuals, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FACY şeklindedir. Son 24 saat içinde FACY, $ 0,00901 (en düşük) ile $ 0,01184 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FACY, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%16,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,85K seviyesine ulaştı.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,85K$ 55,85K $ 55,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki ArAIstotlebyVirtuals piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,85K. Dolaşımdaki FACY arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.