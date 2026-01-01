Bugünkü FARTLESS COIN Fiyatı

Bugünkü FARTLESS COIN (FARTLESS) fiyatı $ 0,0001028 olup, son 24 saatte % 7,06 değişim gösterdi. Mevcut FARTLESS / USD dönüşüm oranı FARTLESS başına $ 0,0001028 şeklindedir.

FARTLESS COIN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FARTLESS şeklindedir. Son 24 saat içinde FARTLESS, $ 0,0000976 (en düşük) ile $ 0,0001122 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FARTLESS, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%33,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,55K seviyesine ulaştı.

FARTLESS COIN (FARTLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,55K$ 54,55K $ 54,55K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki FARTLESS COIN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,55K. Dolaşımdaki FARTLESS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.