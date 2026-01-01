Bugünkü FurGPT Fiyatı

Bugünkü FurGPT (FGPT) fiyatı $ 0,000062 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut FGPT / USD dönüşüm oranı FGPT başına $ 0,000062 şeklindedir.

FurGPT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FGPT şeklindedir. Son 24 saat içinde FGPT, $ 0,000062 (en düşük) ile $ 0,000062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FGPT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%66,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 18,23 seviyesine ulaştı.

FurGPT (FGPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 18,23$ 18,23 $ 18,23 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,00K$ 93,00K $ 93,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki FurGPT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,23. Dolaşımdaki FGPT arzı -- olup, toplam arzı 1500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93,00K.