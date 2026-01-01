Bugünkü FINANCE Fiyatı

Bugünkü FINANCE (FINANCE) fiyatı $ 0,0001707 olup, son 24 saatte % 2,17 değişim gösterdi. Mevcut FINANCE / USD dönüşüm oranı FINANCE başına $ 0,0001707 şeklindedir.

FINANCE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FINANCE şeklindedir. Son 24 saat içinde FINANCE, $ 0,0001686 (en düşük) ile $ 0,0001753 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FINANCE, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%7,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,66K seviyesine ulaştı.

FINANCE (FINANCE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,66K$ 54,66K $ 54,66K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki FINANCE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,66K. Dolaşımdaki FINANCE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.