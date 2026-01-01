Bugünkü Fireverse Fiyatı

Bugünkü Fireverse (FIR) fiyatı $ 0,005109 olup, son 24 saatte % 4,28 değişim gösterdi. Mevcut FIR / USD dönüşüm oranı FIR başına $ 0,005109 şeklindedir.

Fireverse, şu anda piyasa değeri açısından $ 698,45K ile 2199. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 136,71M FIR şeklindedir. Son 24 saat içinde FIR, $ 0,005061 (en düşük) ile $ 0,00537 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,13227499641836485 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005173326038398258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FIR, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde -%16,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,01K seviyesine ulaştı.

Fireverse (FIR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2199 Piyasa Değeri $ 698,45K$ 698,45K $ 698,45K Hacim (24 Sa) $ 53,01K$ 53,01K $ 53,01K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,11M$ 5,11M $ 5,11M Dolaşım Arzı 136,71M 136,71M 136,71M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %13,67 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Fireverse piyasa değeri $ 698,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,01K. Dolaşımdaki FIR arzı 136,71M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,11M.