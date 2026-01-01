Bugünkü Floki Fiyatı

Bugünkü Floki (FLOKIONBNB) fiyatı $ 0,0002179 olup, son 24 saatte % 4,81 değişim gösterdi. Mevcut FLOKIONBNB / USD dönüşüm oranı FLOKIONBNB başına $ 0,0002179 şeklindedir.

Floki, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FLOKIONBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde FLOKIONBNB, $ 0,0002032 (en düşük) ile $ 0,0002238 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLOKIONBNB, son bir saatte -%1,63 ve son 7 günde -%20,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,69K seviyesine ulaştı.

Floki (FLOKIONBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,69K$ 55,69K $ 55,69K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Floki piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,69K. Dolaşımdaki FLOKIONBNB arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.