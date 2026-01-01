Bugünkü Flux AI Fiyatı

Bugünkü Flux AI (FLUXAI) fiyatı $ 0,0000051 olup, son 24 saatte % 22,72 değişim gösterdi. Mevcut FLUXAI / USD dönüşüm oranı FLUXAI başına $ 0,0000051 şeklindedir.

Flux AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FLUXAI şeklindedir. Son 24 saat içinde FLUXAI, $ 0,0000045 (en düşük) ile $ 0,0000066 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLUXAI, son bir saatte -%12,07 ve son 7 günde -%37,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,13K seviyesine ulaştı.

Flux AI (FLUXAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,13K$ 4,13K $ 4,13K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,10K$ 5,10K $ 5,10K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

