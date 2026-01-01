Bugünkü FortuneHunters Fiyatı

Bugünkü FortuneHunters (FORTUNE) fiyatı $ 0,000002099 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut FORTUNE / USD dönüşüm oranı FORTUNE başına $ 0,000002099 şeklindedir.

FortuneHunters, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FORTUNE şeklindedir. Son 24 saat içinde FORTUNE, $ 0,000002099 (en düşük) ile $ 0,0000022 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FORTUNE, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%29,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 7,10 seviyesine ulaştı.

FortuneHunters (FORTUNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 7,10$ 7,10 $ 7,10 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,99K$ 20,99K $ 20,99K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki FortuneHunters piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7,10. Dolaşımdaki FORTUNE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,99K.