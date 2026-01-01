Bugünkü Fractiq Fiyatı

Bugünkü Fractiq (FRACTIQ) fiyatı $ 0,00000431 olup, son 24 saatte % 86,58 değişim gösterdi. Mevcut FRACTIQ / USD dönüşüm oranı FRACTIQ başına $ 0,00000431 şeklindedir.

Fractiq, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FRACTIQ şeklindedir. Son 24 saat içinde FRACTIQ, $ 0,000002275 (en düşük) ile $ 0,000004448 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRACTIQ, son bir saatte -%1,85 ve son 7 günde +%192,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 97,02K seviyesine ulaştı.

Fractiq (FRACTIQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 97,02K$ 97,02K $ 97,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9.051.000,00T$ 9.051.000,00T $ 9.051.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.100.000.000.000.000.000.000.000 2.100.000.000.000.000.000.000.000 2.100.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Fractiq piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 97,02K. Dolaşımdaki FRACTIQ arzı -- olup, toplam arzı 2100000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9.051.000,00T.