Bugünkü Goatcoin Fiyatı

Bugünkü Goatcoin (GOATCOIN) fiyatı $ 0,00009161 olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut GOATCOIN / USD dönüşüm oranı GOATCOIN başına $ 0,00009161 şeklindedir.

Goatcoin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GOATCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde GOATCOIN, $ 0,00009122 (en düşük) ile $ 0,0000934 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOATCOIN, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%14,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,38K seviyesine ulaştı.

Goatcoin (GOATCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,38K$ 55,38K $ 55,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Goatcoin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,38K. Dolaşımdaki GOATCOIN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.