Bugünkü GPTON (GPTON) fiyatı $ 0,000635 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut GPTON / USD dönüşüm oranı GPTON başına $ 0,000635 şeklindedir.

GPTON, şu anda piyasa değeri açısından $ 635,00K ile 4053. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M GPTON şeklindedir. Son 24 saat içinde GPTON, $ 0,000601 (en düşük) ile $ 0,000685 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04540726520022076 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,024354338596202823 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GPTON, son bir saatte +%1,11 ve son 7 günde -%6,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 22,46K seviyesine ulaştı.

GPTON (GPTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4053 Piyasa Değeri $ 635,00K$ 635,00K $ 635,00K Hacim (24 Sa) $ 22,46K$ 22,46K $ 22,46K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 635,00K$ 635,00K $ 635,00K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Maksimum Arz 999.999.933 999.999.933 999.999.933 Toplam Arz 999.999.933 999.999.933 999.999.933 Dolaşım Oranı %100,00 Arz Tarihi 2025-07-19 00:00:00 Arz Fiyatı $ 0,00099$ 0,00099 $ 0,00099 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

