Bugünkü GRIPPY Fiyatı

Bugünkü GRIPPY (GRIPPY) fiyatı $ 0,00008534 olup, son 24 saatte % 5,79 değişim gösterdi. Mevcut GRIPPY / USD dönüşüm oranı GRIPPY başına $ 0,00008534 şeklindedir.

GRIPPY, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4590. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 GRIPPY şeklindedir. Son 24 saat içinde GRIPPY, $ 0,00008534 (en düşük) ile $ 0,00009059 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,016345000731503544 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000004578676747195 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRIPPY, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%17,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 13,55 seviyesine ulaştı.

GRIPPY (GRIPPY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4590 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 13,55$ 13,55 $ 13,55 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,34K$ 85,34K $ 85,34K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

