Bugünkü GoChapaa Fiyatı

Bugünkü GoChapaa (GXP) fiyatı $ 0,00002638 olup, son 24 saatte % 0,45 değişim gösterdi. Mevcut GXP / USD dönüşüm oranı GXP başına $ 0,00002638 şeklindedir.

GoChapaa, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GXP şeklindedir. Son 24 saat içinde GXP, $ 0,000012 (en düşük) ile $ 0,0000265 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GXP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%20,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,04 seviyesine ulaştı.

GoChapaa (GXP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 70,04$ 70,04 $ 70,04 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,40K$ 55,40K $ 55,40K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki GoChapaa piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 70,04. Dolaşımdaki GXP arzı -- olup, toplam arzı 2100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,40K.