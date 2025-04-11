Highstreet (HIGH) Nedir?

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Highstreet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Highstreet Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Highstreet, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HIGH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Highstreet fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Highstreet Fiyat Geçmişi

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Highstreet (HIGH) Satın Alma

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HIGH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HIGH / VND ₫ 10,253.8359 1 HIGH / AUD A$ 0.635841 1 HIGH / GBP ￡ 0.303924 1 HIGH / EUR € 0.351912 1 HIGH / USD $ 0.3999 1 HIGH / MYR RM 1.767558 1 HIGH / TRY ₺ 15.212196 1 HIGH / JPY ¥ 57.50562 1 HIGH / RUB ₽ 33.291675 1 HIGH / INR ₹ 34.435389 1 HIGH / IDR Rp 6,777.965085 1 HIGH / KRW ₩ 568.037955 1 HIGH / PHP ₱ 22.7943 1 HIGH / EGP ￡E. 20.526867 1 HIGH / BRL R$ 2.351412 1 HIGH / CAD C$ 0.555861 1 HIGH / BDT ৳ 48.599847 1 HIGH / NGN ₦ 638.816256 1 HIGH / UAH ₴ 16.55586 1 HIGH / VES Bs 28.3929 1 HIGH / PKR Rs 112.139958 1 HIGH / KZT ₸ 206.664321 1 HIGH / THB ฿ 13.388652 1 HIGH / TWD NT$ 12.936765 1 HIGH / AED د.إ 1.467633 1 HIGH / CHF Fr 0.323919 1 HIGH / HKD HK$ 3.099225 1 HIGH / MAD .د.م 3.71907 1 HIGH / MXN $ 8.137965

Highstreet Kaynağı

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