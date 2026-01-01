Bugünkü HUMP AI Fiyatı

Bugünkü HUMP AI (HUMP) fiyatı $ 0,00002 olup, son 24 saatte % 4,76 değişim gösterdi. Mevcut HUMP / USD dönüşüm oranı HUMP başına $ 0,00002 şeklindedir.

HUMP AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- HUMP şeklindedir. Son 24 saat içinde HUMP, $ 0,00002 (en düşük) ile $ 0,000021 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUMP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%33,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 101,66 seviyesine ulaştı.

HUMP AI (HUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 101,66$ 101,66 $ 101,66 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,00K$ 100,00K $ 100,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki HUMP AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 101,66. Dolaşımdaki HUMP arzı -- olup, toplam arzı 5000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,00K.