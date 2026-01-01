Bugünkü Hyperwave Fiyatı

Bugünkü Hyperwave (HWAVE) fiyatı $ 0,0001522 olup, son 24 saatte % 12,07 değişim gösterdi. Mevcut HWAVE / USD dönüşüm oranı HWAVE başına $ 0,0001522 şeklindedir.

Hyperwave, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- HWAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde HWAVE, $ 0,0001433 (en düşük) ile $ 0,0001731 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HWAVE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%11,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 68,22 seviyesine ulaştı.

Hyperwave (HWAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 68,22$ 68,22 $ 68,22 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,20K$ 152,20K $ 152,20K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri HYPEREVM

Şu anki Hyperwave piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 68,22. Dolaşımdaki HWAVE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,20K.