ISKRA Token (ISK) Nedir?

Iskra, oyunculara ve oyun geliştiricilere Web3 oyunlarının heyecanını keşfetmeleri için birinci sınıf bir yer sağlayan bir web3 oyun platformudur. Nihai görevimiz, Web3 oyun dünyasında çığır açmak ve yeni bir blok zinciri eğlence çağına öncülük etmektir. Iskra, oyunun geleceği için web3 ile insanların oyun oynama şeklini yeniden tanımlıyor.

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ISKRA Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ISKRA Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ISK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ISKRA Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ISKRA Token Fiyat Geçmişi

ISK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ISK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ISKRA Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ISKRA Token (ISK) Satın Alma

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ISK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ISK / VND ₫ 144.35883 1 ISK / AUD A$ 0.0089517 1 ISK / GBP ￡ 0.0042788 1 ISK / EUR € 0.0049544 1 ISK / USD $ 0.00563 1 ISK / MYR RM 0.0248846 1 ISK / TRY ₺ 0.2142778 1 ISK / JPY ¥ 0.8099318 1 ISK / RUB ₽ 0.4686412 1 ISK / INR ₹ 0.4849682 1 ISK / IDR Rp 95.4237145 1 ISK / KRW ₩ 7.9971335 1 ISK / PHP ₱ 0.32091 1 ISK / EGP ￡E. 0.2891005 1 ISK / BRL R$ 0.0330481 1 ISK / CAD C$ 0.0078257 1 ISK / BDT ৳ 0.6842139 1 ISK / NGN ₦ 8.9935872 1 ISK / UAH ₴ 0.233082 1 ISK / VES Bs 0.39973 1 ISK / PKR Rs 1.5787646 1 ISK / KZT ₸ 2.9095277 1 ISK / THB ฿ 0.1884924 1 ISK / TWD NT$ 0.1821305 1 ISK / AED د.إ 0.0206621 1 ISK / CHF Fr 0.0045603 1 ISK / HKD HK$ 0.0436325 1 ISK / MAD .د.م 0.052359 1 ISK / MXN $ 0.1145705

ISKRA Token Kaynağı

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