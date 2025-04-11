izumi Finance (IZI) Nedir?

izumi Finance, Uniswap V3 ile ilk olarak Ethereum üzerinde Programlanabilir Likidite Hizmeti (LaaS) sağlamaktadır ve ardından likidite hizmetini yerleşik DEX ile çoklu zincirlere genişletecektir. Likidite sağlayıcılarının Uniswap V3'te işlem ücretlerinin yanı sıra ek likidite madenciliği ödülleri kazanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, protokollerin verimli ve kalıcı bir şekilde likidite çekmesine de yardımcı olacaktır.

izumi Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, izumi Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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izumi Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, izumi Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IZI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen izumi Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

izumi Finance Fiyat Geçmişi

IZI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IZI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen izumi Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

izumi Finance (IZI) Satın Alma

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IZI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IZI / VND ₫ 124.435773 1 IZI / AUD A$ 0.00771627 1 IZI / GBP ￡ 0.00368828 1 IZI / EUR € 0.00427064 1 IZI / USD $ 0.004853 1 IZI / MYR RM 0.02145026 1 IZI / TRY ₺ 0.18470518 1 IZI / JPY ¥ 0.69815258 1 IZI / RUB ₽ 0.40396372 1 IZI / INR ₹ 0.41803742 1 IZI / IDR Rp 82.25422495 1 IZI / KRW ₩ 6.89344385 1 IZI / PHP ₱ 0.276621 1 IZI / EGP ￡E. 0.24920155 1 IZI / BRL R$ 0.02848711 1 IZI / CAD C$ 0.00674567 1 IZI / BDT ৳ 0.58978509 1 IZI / NGN ₦ 7.75237632 1 IZI / UAH ₴ 0.2009142 1 IZI / VES Bs 0.344563 1 IZI / PKR Rs 1.36087826 1 IZI / KZT ₸ 2.50798187 1 IZI / THB ฿ 0.16247844 1 IZI / TWD NT$ 0.15699455 1 IZI / AED د.إ 0.01781051 1 IZI / CHF Fr 0.00393093 1 IZI / HKD HK$ 0.03761075 1 IZI / MAD .د.م 0.0451329 1 IZI / MXN $ 0.09875855

izumi Finance Kaynağı

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