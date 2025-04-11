JEWEL (JEWEL) Nedir?

JEWEL Token Tanıtımı: DeFi Kingdoms, DFKChain, Kaia ve Metis ekosistemleri üzerine inşa edilmiş bir çapraz zincir fantezi RPG'sidir. JEWEL token, DeFi Kingdoms ekosisteminin birincil tokenidir ve staking, gaz, yönetişim ve daha fazlası için kullanılır. Ayrıca, JEWEL tokenin dolaşımdaki arzı için bir uç noktaya ihtiyacınız varsa, lütfen şu bağlantı adresini ziyaret edin: https://supply.defikingdoms.com/jewel veya https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, JEWEL yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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JEWEL Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, JEWEL, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte JEWEL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen JEWEL fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

JEWEL Fiyat Geçmişi

JEWEL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak JEWEL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen JEWEL fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

JEWEL (JEWEL) Satın Alma

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JEWEL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JEWEL / VND ₫ 1,248.46029 1 JEWEL / AUD A$ 0.0774171 1 JEWEL / GBP ￡ 0.0370044 1 JEWEL / EUR € 0.0428472 1 JEWEL / USD $ 0.04869 1 JEWEL / MYR RM 0.2152098 1 JEWEL / TRY ₺ 1.8526545 1 JEWEL / JPY ¥ 7.001622 1 JEWEL / RUB ₽ 4.0534425 1 JEWEL / INR ₹ 4.1926959 1 JEWEL / IDR Rp 825.2541135 1 JEWEL / KRW ₩ 69.1617105 1 JEWEL / PHP ₱ 2.77533 1 JEWEL / EGP ￡E. 2.4992577 1 JEWEL / BRL R$ 0.2862972 1 JEWEL / CAD C$ 0.0676791 1 JEWEL / BDT ৳ 5.9172957 1 JEWEL / NGN ₦ 77.7793536 1 JEWEL / UAH ₴ 2.015766 1 JEWEL / VES Bs 3.45699 1 JEWEL / PKR Rs 13.6536498 1 JEWEL / KZT ₸ 25.1625051 1 JEWEL / THB ฿ 1.631115 1 JEWEL / TWD NT$ 1.5751215 1 JEWEL / AED د.إ 0.1786923 1 JEWEL / CHF Fr 0.0394389 1 JEWEL / HKD HK$ 0.3773475 1 JEWEL / MAD .د.م 0.452817 1 JEWEL / MXN $ 0.9908415

JEWEL Kaynağı

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