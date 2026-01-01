BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı JUDO SHIBA fiyatı 0,00000025 USD. JSB piyasa değeri ise -- USD. JSB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı JUDO SHIBA fiyatı 0,00000025 USD. JSB piyasa değeri ise -- USD. JSB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

JSB Hakkında Daha Fazla Bilgi

JSB Fiyat Bilgileri

JSB Nedir

JSB Resmi Websitesi

JSB Token Ekonomisi

JSB Fiyat Tahmini

JSB Fiyat Geçmişi

JSB Satın Alma Kılavuzu

JSB / İtibari Para Dönüştürücüsü

JSB Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

JUDO SHIBA Logosu

JUDO SHIBA Fiyatı(JSB)

1 JSB / USD Canlı Fiyatı:

$0,00000025
$0,00000025$0,00000025
+%7,751D
USD
JUDO SHIBA (JSB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:18:34 (UTC+8)

Bugünkü JUDO SHIBA Fiyatı

Bugünkü JUDO SHIBA (JSB) fiyatı $ 0,00000025 olup, son 24 saatte % 7,75 değişim gösterdi. Mevcut JSB / USD dönüşüm oranı JSB başına $ 0,00000025 şeklindedir.

JUDO SHIBA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JSB şeklindedir. Son 24 saat içinde JSB, $ 0,000000232 (en düşük) ile $ 0,00000025 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JSB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,57 seviyesine ulaştı.

JUDO SHIBA (JSB) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 8,57
$ 8,57$ 8,57

$ 2,50K
$ 2,50K$ 2,50K

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

BSC

Şu anki JUDO SHIBA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,57. Dolaşımdaki JSB arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50K.

JUDO SHIBA Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000000232
$ 0,000000232$ 0,000000232
24 sa Düşük
$ 0,00000025
$ 0,00000025$ 0,00000025
24 sa Yüksek

$ 0,000000232
$ 0,000000232$ 0,000000232

$ 0,00000025
$ 0,00000025$ 0,00000025

--
----

--
----

%0,00

+%7,75

-%6,37

-%6,37

JUDO SHIBA (JSB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için JUDO SHIBA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000001798+%7,75
30 Gün$ -0,000000317-%55,91
60 Gün$ -0,000000234-%48,35
90 Gün$ -0,01249975-%100,00
Bugünkü JUDO SHIBA Fiyatı Değişimi

Bugün, JSB, $ +0,00000001798 (+%7,75) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

JUDO SHIBA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000000317 (-%55,91) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

JUDO SHIBA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, JSB değişimi $ -0,000000234 (-%48,35) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

JUDO SHIBA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01249975 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

JUDO SHIBA (JSB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

JUDO SHIBA Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

JUDO SHIBA için Fiyat Tahmini

2030 için JUDO SHIBA (JSB) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JSB için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için JUDO SHIBA (JSB) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında JUDO SHIBA fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
JUDO SHIBA varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? JUDO SHIBA Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, JSB varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl JUDO SHIBA Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

JUDO SHIBA ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de JSB satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, JUDO SHIBA satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, JUDO SHIBA (JSB) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra JUDO SHIBA anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
JUDO SHIBA (JSB) Satın Alma Kılavuzu

JUDO SHIBA ile Neler Yapabilirsiniz

JUDO SHIBA sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de JUDO SHIBA (JSB) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

JUDO SHIBA (JSB) Nedir?

Artık zayıf bir yavru köpek olmayan Shiba, Judo'nun gücüyle gerçek bir Maço savaşçısına dönüştü. Şimdi, sarsılmaz gücü ve kararlılığıyla bu Shiba, Pepe the Frog gibi zayıf sürüngenleri ve yoluna çıkan tüm diğer yaratıkları ezmeye hazır.

JUDO SHIBA Kaynağı

JUDO SHIBA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi JUDO SHIBA Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: JUDO SHIBA Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 JUDO SHIBA ne kadar olacak?
JUDO SHIBA yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel JUDO SHIBA fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:18:34 (UTC+8)

JUDO SHIBA (JSB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

JUDO SHIBA Öne Çıkan Haberler

Stunning $400 Million Move From HTX To Aave Signals Major DeFi Strategy

Stunning $400 Million Move From HTX To Aave Signals Major DeFi Strategy

January 1, 2026
Tether Boosts Its Bitcoin Reserves to Record Levels

Tether Boosts Its Bitcoin Reserves to Record Levels

January 1, 2026
Tether Buys 8,888 BTC, Joins Top 5 Largest Bitcoin Wallets

Tether Buys 8,888 BTC, Joins Top 5 Largest Bitcoin Wallets

January 1, 2026
Daha Fazla Görüntüle

JUDO SHIBA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

JSB USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı JSB long veya short pozisyonu açın. MEXC'de JSBUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de JUDO SHIBA (JSB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı JUDO SHIBA fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
JSB/USDT
$0,00000025
$0,00000025$0,00000025
+%7,75
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5192
$0,5192$0,5192

-%87,01

Lighter

Lighter

LIT

$2,601
$2,601$2,601

+%3,09

ForTON

ForTON

FRT

$117,02
$117,02$117,02

+%1,59

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02508
$0,02508$0,02508

-%13,96

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001560
$0,00001560$0,00001560

+%119,10

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000835
$0,000000000835$0,000000000835

+%108,75

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0482049
$0,0482049$0,0482049

+%63,60

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,01992
$0,01992$0,01992

+%56,60

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,003085
$0,003085$0,003085

+%50,56

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JSB / USD Hesaplayıcı

Miktar

JSB
JSB
USD
USD

1 JSB = 0,0000 USD