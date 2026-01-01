Bugünkü JUDO SHIBA Fiyatı

Bugünkü JUDO SHIBA (JSB) fiyatı $ 0,00000025 olup, son 24 saatte % 7,75 değişim gösterdi. Mevcut JSB / USD dönüşüm oranı JSB başına $ 0,00000025 şeklindedir.

JUDO SHIBA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JSB şeklindedir. Son 24 saat içinde JSB, $ 0,000000232 (en düşük) ile $ 0,00000025 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JSB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,57 seviyesine ulaştı.

JUDO SHIBA (JSB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,57$ 8,57 $ 8,57 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,50K$ 2,50K $ 2,50K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki JUDO SHIBA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,57. Dolaşımdaki JSB arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50K.