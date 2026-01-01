Bugünkü Kairos Fiyatı

Bugünkü Kairos (KAIROS) fiyatı $ 0,000000000000043 olup, son 24 saatte % 53,57 değişim gösterdi. Mevcut KAIROS / USD dönüşüm oranı KAIROS başına $ 0,000000000000043 şeklindedir.

Kairos, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KAIROS şeklindedir. Son 24 saat içinde KAIROS, $ 0,000000000000018 (en düşük) ile $ 0,000000000000069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAIROS, son bir saatte -%37,69 ve son 7 günde -%72,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 28,40K seviyesine ulaştı.

Kairos (KAIROS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 28,40K$ 28,40K $ 28,40K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4.300.000,00T$ 4.300.000,00T $ 4.300.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Kairos piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 28,40K. Dolaşımdaki KAIROS arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4.300.000,00T.