BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Kairos fiyatı 0,000000000000043 USD. KAIROS piyasa değeri ise -- USD. KAIROS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Kairos fiyatı 0,000000000000043 USD. KAIROS piyasa değeri ise -- USD. KAIROS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

KAIROS Hakkında Daha Fazla Bilgi

KAIROS Fiyat Bilgileri

KAIROS Nedir

KAIROS Whitepaper

KAIROS Resmi Websitesi

KAIROS Token Ekonomisi

KAIROS Fiyat Tahmini

KAIROS Fiyat Geçmişi

KAIROS Satın Alma Kılavuzu

KAIROS / İtibari Para Dönüştürücüsü

KAIROS Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kairos Logosu

Kairos Fiyatı(KAIROS)

1 KAIROS / USD Canlı Fiyatı:

$0,000000000000043
$0,000000000000043$0,000000000000043
+%53,571D
USD
Kairos (KAIROS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:35:56 (UTC+8)

Bugünkü Kairos Fiyatı

Bugünkü Kairos (KAIROS) fiyatı $ 0,000000000000043 olup, son 24 saatte % 53,57 değişim gösterdi. Mevcut KAIROS / USD dönüşüm oranı KAIROS başına $ 0,000000000000043 şeklindedir.

Kairos, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KAIROS şeklindedir. Son 24 saat içinde KAIROS, $ 0,000000000000018 (en düşük) ile $ 0,000000000000069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAIROS, son bir saatte -%37,69 ve son 7 günde -%72,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 28,40K seviyesine ulaştı.

Kairos (KAIROS) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 28,40K
$ 28,40K$ 28,40K

$ 4.300.000,00T
$ 4.300.000,00T$ 4.300.000,00T

--
----

100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

BSC

Şu anki Kairos piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 28,40K. Dolaşımdaki KAIROS arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4.300.000,00T.

Kairos Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000000000000018
$ 0,000000000000018$ 0,000000000000018
24 sa Düşük
$ 0,000000000000069
$ 0,000000000000069$ 0,000000000000069
24 sa Yüksek

$ 0,000000000000018
$ 0,000000000000018$ 0,000000000000018

$ 0,000000000000069
$ 0,000000000000069$ 0,000000000000069

--
----

--
----

-%37,69

+%53,57

-%72,62

-%72,62

Kairos (KAIROS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Kairos fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000000000000015+%53,57
30 Gün$ -0,000000017999957-%100,00
60 Gün$ -0,024999999999957-%100,00
90 Gün$ -0,024999999999957-%100,00
Bugünkü Kairos Fiyatı Değişimi

Bugün, KAIROS, $ +0,000000000000015 (+%53,57) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Kairos 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000000017999957 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Kairos 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KAIROS değişimi $ -0,024999999999957 (-%100,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Kairos 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,024999999999957 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Kairos (KAIROS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Kairos Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Kairos için Fiyat Tahmini

2030 için Kairos (KAIROS) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KAIROS için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Kairos (KAIROS) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Kairos fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Kairos varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Kairos Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, KAIROS varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Kairos Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Kairos ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de KAIROS satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Kairos satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Kairos (KAIROS) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Kairos anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Kairos (KAIROS) Satın Alma Kılavuzu

Kairos ile Neler Yapabilirsiniz

Kairos sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Kairos (KAIROS) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Kairos (KAIROS) Nedir?

Kairos is a decentralized resource network built on DePIN, offering flexible, efficient Web3-native services. With our SoulBoundRing wearable, users seamlessly connect home GPUs, ARM devices, and personal data to the on-chain compute network, earning rewards for their contributions.

Kairos Kaynağı

Kairos hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Kairos Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kairos Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Kairos ne kadar olacak?
Kairos yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Kairos fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:35:56 (UTC+8)

Kairos (KAIROS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Kairos Öne Çıkan Haberler

Rising Black Sea tensions threaten Turkish economy

Rising Black Sea tensions threaten Turkish economy

December 2, 2025
Kairos Pharma Wins 2025 Clinical Trials Arena Research and Development Excellence Award for Advanced Prostate Cancer

Kairos Pharma Wins 2025 Clinical Trials Arena Research and Development Excellence Award for Advanced Prostate Cancer

December 17, 2025
START 2026 STRONG WITH PLANET FITNESS

START 2026 STRONG WITH PLANET FITNESS

January 1, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Kairos Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

KAIROS USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı KAIROS long veya short pozisyonu açın. MEXC'de KAIROSUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Kairos (KAIROS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Kairos fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
KAIROS/USDT
$0,000000000000043
$0,000000000000043$0,000000000000043
+%53,57
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Tradoor

Tradoor

TRADOOR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

AI AVatar

AI AVatar

AIAV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,3200
$0,3200$0,3200

-%91,99

Lighter

Lighter

LIT

$2,652
$2,652$2,652

+%5,11

ForTON

ForTON

FRT

$119,25
$119,25$119,25

+%3,53

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001222
$0,00001222$0,00001222

+%71,62

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02062
$0,02062$0,02062

+%62,10

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005780
$0,00005780$0,00005780

+%46,14

Arena-Z

Arena-Z

A2Z

$0,001921
$0,001921$0,001921

+%40,21

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0409607
$0,0409607$0,0409607

+%39,01

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KAIROS / USD Hesaplayıcı

Miktar

KAIROS
KAIROS
USD
USD

1 KAIROS = 0 USD