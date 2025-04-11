Kin (KIN) Nedir?

Kin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions.

Kin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kin Fiyat Geçmişi

KIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kin (KIN) Satın Alma

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KIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KIN / VND ₫ 0.067615317 1 KIN / AUD A$ 0.00000419283 1 KIN / GBP ￡ 0.00000200412 1 KIN / EUR € 0.00000232056 1 KIN / USD $ 0.000002637 1 KIN / MYR RM 0.00001165554 1 KIN / TRY ₺ 0.00010033785 1 KIN / JPY ¥ 0.0003792006 1 KIN / RUB ₽ 0.00021953025 1 KIN / INR ₹ 0.00022707207 1 KIN / IDR Rp 0.04469490855 1 KIN / KRW ₩ 0.00374572665 1 KIN / PHP ₱ 0.000150309 1 KIN / EGP ￡E. 0.00013535721 1 KIN / BRL R$ 0.00001550556 1 KIN / CAD C$ 0.00000366543 1 KIN / BDT ৳ 0.00032047461 1 KIN / NGN ₦ 0.00421244928 1 KIN / UAH ₴ 0.0001091718 1 KIN / VES Bs 0.000187227 1 KIN / PKR Rs 0.00073946754 1 KIN / KZT ₸ 0.00136277523 1 KIN / THB ฿ 0.0000883395 1 KIN / TWD NT$ 0.00008530695 1 KIN / AED د.إ 0.00000967779 1 KIN / CHF Fr 0.00000213597 1 KIN / HKD HK$ 0.00002043675 1 KIN / MAD .د.م 0.0000245241 1 KIN / MXN $ 0.00005366295

Kin Kaynağı

Kin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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