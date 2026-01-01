Bugünkü KitKat Fiyatı

Bugünkü KitKat (KITKAT) fiyatı $ 0,00003025 olup, son 24 saatte % 0,73 değişim gösterdi. Mevcut KITKAT / USD dönüşüm oranı KITKAT başına $ 0,00003025 şeklindedir.

KitKat, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KITKAT şeklindedir. Son 24 saat içinde KITKAT, $ 0,00002993 (en düşük) ile $ 0,00003027 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITKAT, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde -%24,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,19K seviyesine ulaştı.

KitKat (KITKAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,19K$ 55,19K $ 55,19K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,25K$ 30,25K $ 30,25K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki KitKat piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,19K. Dolaşımdaki KITKAT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,25K.