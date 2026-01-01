Bugünkü CyberKongz Fiyatı

Bugünkü CyberKongz (KONG) fiyatı $ 0,001581 olup, son 24 saatte % 0,87 değişim gösterdi. Mevcut KONG / USD dönüşüm oranı KONG başına $ 0,001581 şeklindedir.

CyberKongz, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KONG şeklindedir. Son 24 saat içinde KONG, $ 0,001577 (en düşük) ile $ 0,001601 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KONG, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde -%0,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 44,91K seviyesine ulaştı.

CyberKongz (KONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 44,91K$ 44,91K $ 44,91K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,58M$ 1,58M $ 1,58M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki CyberKongz piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 44,91K. Dolaşımdaki KONG arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,58M.