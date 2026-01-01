Bugünkü OFFICIAL K-POP Fiyatı

Bugünkü OFFICIAL K-POP (KPOP) fiyatı $ 0,0001165 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut KPOP / USD dönüşüm oranı KPOP başına $ 0,0001165 şeklindedir.

OFFICIAL K-POP, şu anda piyasa değeri açısından $ 755,41K ile 2179. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,48B KPOP şeklindedir. Son 24 saat içinde KPOP, $ 0,000116 (en düşük) ile $ 0,000117 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,001003499785734869 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000002025104729961 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KPOP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,95K seviyesine ulaştı.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2179 Piyasa Değeri $ 755,41K$ 755,41K $ 755,41K Hacim (24 Sa) $ 4,95K$ 4,95K $ 4,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 932,00K$ 932,00K $ 932,00K Dolaşım Arzı 6,48B 6,48B 6,48B Maksimum Arz 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 Toplam Arz 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 Dolaşım Oranı %81,05 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki OFFICIAL K-POP piyasa değeri $ 755,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,95K. Dolaşımdaki KPOP arzı 6,48B olup, toplam arzı 8000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 932,00K.