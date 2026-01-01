Bugünkü Kurumi Fiyatı

Bugünkü Kurumi (KURUMI) fiyatı $ 0,0009596 olup, son 24 saatte % 4,77 değişim gösterdi. Mevcut KURUMI / USD dönüşüm oranı KURUMI başına $ 0,0009596 şeklindedir.

Kurumi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KURUMI şeklindedir. Son 24 saat içinde KURUMI, $ 0,0008704 (en düşük) ile $ 0,001086 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KURUMI, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde -%27,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,89K seviyesine ulaştı.

Kurumi (KURUMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,89K$ 54,89K $ 54,89K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

