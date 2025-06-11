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orch of Liberty Fiyatı(LIBERTY)

USD

orch of Liberty (LIBERTY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,05526
$0,05526$0,05526
+%121,04(1D)

LIBERTY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için orch of Liberty (LIBERTY) mevcut fiyatı 0,05526 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. LIBERTY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar orch of Liberty Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50,93K USD
- Gün içindeki orch of Liberty fiyat değişimi +%121,04
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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LIBERTY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için orch of Liberty fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03026+%121,04
30 Gün$ +0,03026+%121,04
60 Gün$ +0,03026+%121,04
90 Gün$ +0,03026+%121,04
Bugünkü orch of Liberty Fiyatı Değişimi

Bugün, LIBERTY, $ +0,03026 (+%121,04) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

orch of Liberty 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,03026 (+%121,04) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

orch of Liberty 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LIBERTY değişimi $ +0,03026 (+%121,04) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

orch of Liberty 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,03026 (+%121,04) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LIBERTY Fiyat Bilgisi

En güncel orch of Liberty fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,025
$ 0,025$ 0,025

$ 0,05864
$ 0,05864$ 0,05864

$ 0,05864
$ 0,05864$ 0,05864

+%5,61

+%121,04

+%121,04

LIBERTY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 50,93K
$ 50,93K$ 50,93K

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orch of Liberty (LIBERTY) Nedir?

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orch of Liberty Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, orch of Liberty, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LIBERTY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen orch of Liberty fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

orch of Liberty Fiyat Geçmişi

LIBERTY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LIBERTY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen orch of Liberty fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

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LIBERTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LIBERTY / VND
1.454,1669
1 LIBERTY / AUD
A$0,0845478
1 LIBERTY / GBP
0,0408924
1 LIBERTY / EUR
0,0480762
1 LIBERTY / USD
$0,05526
1 LIBERTY / MYR
RM0,2337498
1 LIBERTY / TRY
2,1645342
1 LIBERTY / JPY
¥8,0176734
1 LIBERTY / RUB
4,3340418
1 LIBERTY / INR
4,7241774
1 LIBERTY / IDR
Rp891,2901978
1 LIBERTY / KRW
75,9062412
1 LIBERTY / PHP
3,086271
1 LIBERTY / EGP
￡E.2,7337122
1 LIBERTY / BRL
R$0,3077982
1 LIBERTY / CAD
C$0,0751536
1 LIBERTY / BDT
6,7494564
1 LIBERTY / NGN
85,4093034
1 LIBERTY / UAH
2,2938426
1 LIBERTY / VES
Bs5,47074
1 LIBERTY / PKR
Rs15,5921616
1 LIBERTY / KZT
28,0648962
1 LIBERTY / THB
฿1,8009234
1 LIBERTY / TWD
NT$1,6528266
1 LIBERTY / AED
د.إ0,2028042
1 LIBERTY / CHF
Fr0,0453132
1 LIBERTY / HKD
HK$0,4332384
1 LIBERTY / MAD
.د.م0,505629
1 LIBERTY / MXN
$1,0521504

orch of Liberty Kaynağı

orch of Liberty hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

LIBERTY
LIBERTY
USD

1 LIBERTY = 0,05526 USD

Al-Sat

LIBERTYUSDT
$0,05526
$0,05526$0,05526
+%121,04

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