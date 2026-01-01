Bugünkü LMAO Fiyatı

Bugünkü LMAO (LMAO) fiyatı $ 0,0021948 olup, son 24 saatte % 9,91 değişim gösterdi. Mevcut LMAO / USD dönüşüm oranı LMAO başına $ 0,0021948 şeklindedir.

LMAO, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LMAO şeklindedir. Son 24 saat içinde LMAO, $ 0,0020718 (en düşük) ile $ 0,0024592 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LMAO, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%10,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,59K seviyesine ulaştı.

LMAO (LMAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,59K$ 54,59K $ 54,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki LMAO piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,59K. Dolaşımdaki LMAO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.