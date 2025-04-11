Loopring (LRC) Nedir?

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Loopring yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Loopring Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Loopring, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LRC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Loopring fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Loopring Fiyat Geçmişi

LRC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LRC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Loopring fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Loopring (LRC) Satın Alma

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LRC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LRC / VND ₫ 2,267.69004 1 LRC / AUD A$ 0.1406196 1 LRC / GBP ￡ 0.0672144 1 LRC / EUR € 0.0778272 1 LRC / USD $ 0.08844 1 LRC / MYR RM 0.3909048 1 LRC / TRY ₺ 3.365142 1 LRC / JPY ¥ 12.7194408 1 LRC / RUB ₽ 7.3617456 1 LRC / INR ₹ 7.6182216 1 LRC / IDR Rp 1,498.982826 1 LRC / KRW ₩ 125.4459492 1 LRC / PHP ₱ 5.04108 1 LRC / EGP ￡E. 4.5387408 1 LRC / BRL R$ 0.5191428 1 LRC / CAD C$ 0.1229316 1 LRC / BDT ৳ 10.7481132 1 LRC / NGN ₦ 141.2775936 1 LRC / UAH ₴ 3.661416 1 LRC / VES Bs 6.27924 1 LRC / PKR Rs 24.8003448 1 LRC / KZT ₸ 45.7049076 1 LRC / THB ฿ 2.96274 1 LRC / TWD NT$ 2.8601496 1 LRC / AED د.إ 0.3245748 1 LRC / CHF Fr 0.0716364 1 LRC / HKD HK$ 0.68541 1 LRC / MAD .د.م 0.822492 1 LRC / MXN $ 1.7979852

Loopring Kaynağı

Loopring hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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