Bugünkü Luckify Fiyatı

Bugünkü Luckify (LUCK) fiyatı $ 0,01232 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut LUCK / USD dönüşüm oranı LUCK başına $ 0,01232 şeklindedir.

Luckify, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 8405. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 LUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde LUCK, $ 0,0113 (en düşük) ile $ 0,01268 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,42965712613217444 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005771734721385638 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUCK, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde -%29,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 161,92K seviyesine ulaştı.

Luckify (LUCK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.8405 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 161,92K$ 161,92K $ 161,92K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,32M$ 12,32M $ 12,32M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 999.999.317,224016 999.999.317,224016 999.999.317,224016 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Luckify piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 161,92K. Dolaşımdaki LUCK arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999317.224016. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,32M.