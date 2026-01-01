Bugünkü MemeMarket Fiyatı

Bugünkü MemeMarket (MFUN) fiyatı $ 0,00001451 olup, son 24 saatte % 13,11 değişim gösterdi. Mevcut MFUN / USD dönüşüm oranı MFUN başına $ 0,00001451 şeklindedir.

MemeMarket, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5653. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MFUN şeklindedir. Son 24 saat içinde MFUN, $ 0,00001337 (en düşük) ile $ 0,000066 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03535644078933942 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000015389648512728 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MFUN, son bir saatte -%14,65 ve son 7 günde -%42,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,17K seviyesine ulaştı.

MemeMarket (MFUN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5653 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 3,17K$ 3,17K $ 3,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,51K$ 14,51K $ 14,51K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki MemeMarket piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,17K. Dolaşımdaki MFUN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,51K.