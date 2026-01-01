BorsaDEX+
Bugünkü canlı MemeMarket fiyatı 0,00001451 USD. MFUN piyasa değeri ise 0 USD. MFUN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

MemeMarket Logosu

MemeMarket Fiyatı(MFUN)

1 MFUN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00001451
-%13,111D
USD
MemeMarket (MFUN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:37:37 (UTC+8)

Bugünkü MemeMarket Fiyatı

Bugünkü MemeMarket (MFUN) fiyatı $ 0,00001451 olup, son 24 saatte % 13,11 değişim gösterdi. Mevcut MFUN / USD dönüşüm oranı MFUN başına $ 0,00001451 şeklindedir.

MemeMarket, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5653. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MFUN şeklindedir. Son 24 saat içinde MFUN, $ 0,00001337 (en düşük) ile $ 0,000066 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03535644078933942 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000015389648512728 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MFUN, son bir saatte -%14,65 ve son 7 günde -%42,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,17K seviyesine ulaştı.

MemeMarket (MFUN) Piyasa Bilgileri

No.5653

$ 0,00
$ 3,17K
$ 14,51K
0,00
1.000.000.000
1.000.000.000
%0,00

SOL

Şu anki MemeMarket piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,17K. Dolaşımdaki MFUN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,51K.

MemeMarket Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001337
24 sa Düşük
$ 0,000066
24 sa Yüksek

$ 0,00001337
$ 0,000066
$ 0,03535644078933942
$ 0,000015389648512728
-%14,65

-%13,11

-%42,72

-%42,72

MemeMarket (MFUN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MemeMarket fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000021893-%13,11
30 Gün$ -0,0000152-%51,17
60 Gün$ -0,00748549-%99,81
90 Gün$ -0,00748549-%99,81
Bugünkü MemeMarket Fiyatı Değişimi

Bugün, MFUN, $ -0,0000021893 (-%13,11) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MemeMarket 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000152 (-%51,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MemeMarket 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MFUN değişimi $ -0,00748549 (-%99,81) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MemeMarket 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00748549 (-%99,81) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MemeMarket (MFUN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

MemeMarket Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

MemeMarket için Fiyat Tahmini

2030 için MemeMarket (MFUN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MFUN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için MemeMarket (MFUN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında MemeMarket fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
MemeMarket varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? MemeMarket Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, MFUN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl MemeMarket Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

MemeMarket ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de MFUN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, MemeMarket satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, MemeMarket (MFUN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra MemeMarket anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
MemeMarket (MFUN) Satın Alma Kılavuzu

MemeMarket ile Neler Yapabilirsiniz

MemeMarket sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de MemeMarket (MFUN) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

MemeMarket (MFUN) Nedir?

MemeMarket is the first AI-powered on-chain prediction market for meme coins on Solana. It fuses Pump.fun’s viral mechanics with Polymarket’s market depth, enhanced by oracle-verified pricing, a revolutionary $MFUN-powered liquidity engine, and smarter, more capital-efficient tools — all designed for the next 100M retail users. The platform transforms chaotic meme coin speculation into structured, yield-generating trading, offering traders fresh, high-ROI opportunities aligned with real market flows — while eliminating centralized control and manipulation risks.

MemeMarket Kaynağı

MemeMarket hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi MemeMarket Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MemeMarket Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 MemeMarket ne kadar olacak?
MemeMarket yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel MemeMarket fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
MemeMarket (MFUN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
MemeMarket Öne Çıkan Haberler

MemeMarket Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MFUN USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı MFUN long veya short pozisyonu açın. MEXC'de MFUNUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de MemeMarket (MFUN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı MemeMarket fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MFUN/USDT
$0,00001451
-%13,56
%0,00 (USDT)

