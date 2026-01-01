Bugünkü MISSION Fiyatı

Bugünkü MISSION (MISSION) fiyatı $ 0,000001363 olup, son 24 saatte % 2,78 değişim gösterdi. Mevcut MISSION / USD dönüşüm oranı MISSION başına $ 0,000001363 şeklindedir.

MISSION, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3927. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 MISSION şeklindedir. Son 24 saat içinde MISSION, $ 0,000001358 (en düşük) ile $ 0,000001403 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000031145798993297 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000991278840168 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MISSION, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%1,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 143,15K seviyesine ulaştı.

MISSION (MISSION) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3927 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 143,15K$ 143,15K $ 143,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 681,50K$ 681,50K $ 681,50K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 Toplam Arz 0 0 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki MISSION piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 143,15K. Dolaşımdaki MISSION arzı 0,00 olup, toplam arzı 0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 681,50K.